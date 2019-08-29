سفير الكويت: العرب حريصون على أمن واستقرار لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أكد عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير الكويت لدى بيروت، عبد العال القناعي، أمس، تأييد الدول العربية وحرصها على أمن واستقرار لبنان.

جاء ذلك عقب استقبال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيروت، سفراء الدول العربية، أمس، إذ عرض الحريري رؤيته للأحداث الأخيرة في بلاده.

وقال القناعي بعد اللقاء: «استمعنا للرئيس الحريري حيث قدم عرضاً لرؤية لبنان حول الأحداث التي جرت مؤخراً في بيروت والضاحية الجنوبية، أكدنا كوننا دولاً عربية وقوفنا وتأييدنا وحرصنا على أمن واستقرار لبنان، وما يتخذه من إجراءات أو سياسات كفيلة بالحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، فالاستقرار في لبنان مطلب وحرص عربي بأن يكون لبنان بمنأى عن كل ما يهدد أمنه واستقراره».