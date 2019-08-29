تدمير عشرات المضافات والأنفاق لـ«داعش» في الأنبار

المصدر: بغداد- البيان

تمكنت القطعات العسكرية العراقية في محافظة الأنبار، أمس، من قتل واعتقال ثمانية إرهابيين، وتدمير عشرات المضافات والأنفاق، كان عناصر تنظيم داعش يستخدمونها في عملياتهم الإرهابية.

وأعلن إعلام وزارة الدفاع في «بيان» أن «حصيلة عملية إرادة النصر الرابعة، ضمن قاطع عمليات الجزيرة، الجارية مناطق جنوب نهر الفرات ووادي حوران، وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار، قتل إرهابيين اثنين وإلقاء القبض على ستة آخرين، وتدمير 30 مضافة وسبعة أنفاق، تفجير 67 عبوة ناسفة، وحرق 25 خيمة عبارة عن مضافات للعناصر الإرهابية، وتدمير عجلة نوع (بيك أب) في وادي حوران من قبل طيران الجيش العراقي، كما تم العثور على بناية تحتوي بداخلها على مواد احتياطية وملابس ممزقة».

وأشار إلى أن «قطعات قيادة فرقة المشاة العاشرة عثرت خلال عملية بحث وتفتيش شمال منطقة العواسل شرق معمل الحلفاية في قضاء الرمادي بصحراء الأنبار، على مضافة لداعش».

وتابع إعلام الدفاع: إنه «تم العثور على مخبأ للأسلحة يحتوي على 13عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، وثلاثة صواريخ قاذفة ضد الدرع مع ثلاث حشوات دافعة و8 مخازن بندقية كلاشنكوف وعلبة صغيرة تحتوي على عجينة C4 زنة 5 كيلو وكيس يحتوي على مادة TNT زنة 5 كيلو، و13 رمانة يدوية، وموبايل نوكيا عدد 5 مربوط على البطاريات جاهز للتفجير، وفتيل قدح 4 متر، وتم تفجير المواد الناسفة من قبل مفرزة المعالجة».