استشهاد فلسطينيين بانفجار في غزة

المصدر: وكالات

استشهد شرطيان فلسطينيان وجُرح شخص على الأقل في انفجار وقع ليلا في مدينة غزة لم تعرف أسبابه بعد، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

وعلى تويتر، أعلن اشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في القطاع استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة، وتابع "بالإضافة الى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة".

وأعلن القدرة أن الشهيدين هما سلامة ماجد النديم وعلاء زياد الغرابلي ويبلغان 32 عاما.

وأعلنت وزارة الداخلية في القطاع في بيان أن الشهيدين شرطيان وأن قوات الأمن في غزة فتحت تحقيقا.

من جانبه نفى جيش الاحتلال قيامه باستهدافات في القطاع، بعد قيامها في وقت سابق بقصف موقعين لحماس قرب بلدة بيت لاهيا شمال غزة بعدد من الصواريخ ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع باتجاه بلدة سديروت الحدودية.

وكانت مصادر مصرية قد أفادت ، الثلاثاء، بأن مصر هددت حركة حماس بوقف رعاية أي تهدئة مع إسرائيل، إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ.

كما أبدت القاهرة غضبها لإطلاق صواريخ من غزة على إسرائيل أثناء وجود وفد حماس بالقاهرة.

وحذرت مصر حركة حماس من حرب بالوكالة لصالح حزب الله وإيران، وطالبت حماس بإقرار خطي بالالتزام باتفاقيات التهدئة.

وأضافت المصادر المصرية أن القاهرة تعمل على التوصل لتهدئة من أجل دخول المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى إجراءات جديدة برعاية مصر لتخفيف الضغط على غزة في الفترة المقبلة.

كما طالبت مصر إسرائيل بالالتزام بمبادراتها للتهدئة، بحسب المصادر التي أكدت أن مصر تعمل على هدنة مطولة بين إسرائيل وحماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يشن أي غارة، كما أكد شهود عيان فلسطينيون لوكالة فرانس برس أنهم لم يرصدوا تحليق أي طائرة في الأجواء.

وأفاد مراسل فرانس برس بتضرر عدد من المنازل المجاورة وبوجود آثار دماء على الطريق.