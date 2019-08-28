السعودية: حريصون مع الإمارات على استقرار اليمن

شدد مجلس الوزراء السعودي على حرص وسعي المملكة ودولة الإمارات المستمر والكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه.

وطبقاً لبيان أصدره المجلس عقب جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فإن المجلس جدد الدعوة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني السعودية لمناقشة الخلافات.

ولفت إلى أن هذه الدعوة تأتي تجسيداً لحرص السعودية على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى واستعادة الدولة وعودة اليمن الشقيق آمناً مستقراً.

ميدانياً استهدفت مقاتلات التحالف مخازن صواريخ في قاعدة الصمع العسكرية شمال صنعاء مسببة انفجارات ضخمة هزّت المنطقة التي تشرف على المطار الدولي في العاصمة صنعاء.

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