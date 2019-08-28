النائب العام القطري يراكم الفضائح.. آخرها «ويكيبيديا»

المصدر: باريس - وكالات

يبدو أن «النائب العام القطري يراكم الفضائح»، بحسب تقرير نشرته صحيفة «ميديا بارت» الإلكترونية الفرنسية، ضمن قسم «المدونات»، قبل أيام قليلة.

ولفت التقرير الذي نشر موقع «العربية نت» مقتطفات منه، إلى أن النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، بات تحت مجهر الصحافيين، بعد أن عمد هؤلاء خلال السنوات الأخيرة إلى التنقيب في ماضي رجل من المفترض أن يكون بعيداً عن الشبهات نظراً لمنصبه الحساس، وربما هذا ما دفع المسؤول القطري إلى حذف معلومات عنه على موقع «ويكيبيديا».

وذكّرت الصحيفة بالروابط بين علي بن فطيس المري واثنين من أعضاء أسرته المنضمين إلى تنظيم القاعدة علناً. ولفتت إلى أن سُمعة النائب العام أضحت حالياً سيئة في أوروبا والولايات المتحدة، ولعلّ هذا ما دفعه إلى حجب بعض المعلومات الشخصية عنه في موقع «ويكيبيديا».

كما اعتبرت أنه بدلاً من الاستقالة، عمد الرجل المذكور إلى اختيار حلّ آخر لتحسين صورته، ألا وهو حجب المعلومات.

فشل الحجب

الصحيفة الفرنسية كشفت فشل النائب العام القطري في محاولة حجب معلوماته الشخصية على موسوعة «ويكيبيديا»، التي لا تزال تحتفظ بالمراجع المثيرة للجدل، والمتعلقة بثرائه الغامض، وعلاقته بأفراد من القاعدة.

ففي 21 من الشهر الجاري، قام أحد المساهمين المجهولين بحذف جميع الأقسام التي تشير إلى إثارة الجدل حول النائب العام لدولة قطر، على صفحته في موقع ويكيبيديا، لكنها مع ذلك مذكورة في وسائل الإعلام المعروفة. إلا أن صفحة «ويكيبيديا» الإنجليزية للنائب العام لا تزال على عكس النسخة العربية غير خاضعة للرقابة.