السودان.. حمدوك يتسلم ترشيحات الوزراء من قوى الحرية والتغيير

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدك، الثلاثاء، استلام الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية من قوي إعلان الحرية والتغيير، وفق بيان صحفي صادر عن مكتبه.

وجاء في البيان الصحفي: "استلمت عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير".

وأضاف البيان: "بلغت الترشيحات (49) مرشحا ومرشحة لعدد (14) وزارة و (16) مرشحا ومرشحة لعدد (5) مجالس وزارية متخصصة" بحسب سكاي نيوز.

وشكر حمدوك في نهاية بيانه قوى إعلان الحرية والتغيير على الجهد المبذول، قائلا إن سيعكف على دراسة كل الترشيحات المقدمة وفق المعايير المتفق عليها بدقة وصرامة، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء.