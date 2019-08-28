غارات إسرائيلية على غزة واعتقالات في الضفة والقدس

المصدر: الأراضي المحتلة - البيان، وكالات

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع في غزة، في وقت شن الاحتلال حملة اعتقالات وتنكيل في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما اعتدى مستوطنون في سلفيت على منازل ومركبات الفلسطينيين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، سقطت في منطقة مفتوحة خارج السياج الإلكتروني جنوب القطاع.

في ذات الوقت، قالت مصادر محلية في القطاع، إن الاحتلال استهدف نقطة للمقاومة شرق البريج وسط القطاع. وذكرت المصادر أن أربع قذائف «هاون»، أطلقت باتجاه المستوطنات في محيط قطاع غزة، يبدو أن ثلاثة منها قد سقطت في حدود القطاع، وواحدة داخل إحدى المستوطنات.

قذائف

وقال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار أطلقت في المنطقة التي تعرضت لإطلاق القذيفة الصاروخية، دون الإشارة إلى أية أضرار. وفي بيان لاحق ذكر «أن طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع».

في الضفة الغربية، اعتدى مستوطنون، الليلة قبل الماضية، على ممتلكات لفلسطينيين في قرية رافات غرب سلفيت وسط الضفة. وقال رمضان عياش رئيس مجلس قروي رافات، إن عدداً من المستوطنين اقتحموا الجهة الشرقية من القرية، وقاموا بالاعتداء على المنازل ورشقها بالحجارة، ما تسبب في تكسير نوافذ بعضها وتخريبها. وأضاف أنه تم الاعتداء على سيارات وإعطاب إطاراتها وتكسير نوافذها.

اعتقالات

واعتقلت قوّات الاحتلال 8 فلسطينيين من محافظات قلقيلية وجنين، فجر أمس، بينهم أسير محرّر.

في القدس المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال على أهالي العيسوية شمال شرق المدينة المقدسة بزعم البحث عن مطلوبين، وأصيب نحو 50 شاباً في الاعتداءات، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والأعيرة المعدنية خلال اقتحامها حي عبيد في العيسوية.

وتصدى الأهالي لجنود الاحتلال الذين اقتحموا القرية بزعم البحث عن مطلوبين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال تمهّد لهدم منازل ثلاثة شبان متهمين بقتل مستوطن في مستوطنة «غوش عتصيون» شرق بيت لحم منذ نحو أسبوعين.