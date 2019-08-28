قصف تركي لعرقلة تقدم الجيش في غريان

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أمس، قيام القوات المسلحة الليبية، بقيادة ميدانية لغرفة عمليات المنطقة الغربية بالتقدم وتحرير مدينة غريان، من قبضة الميليشيات التي تحتلها، موضحاً أن ذلك بالتمهيد الناري لسلاح الجو، بينما استهدف طيران تركي مسير مقر السلع التموينية بمدينة الأصابعة المجاورة لغريان، ما أدى لمقتل 4 مدنيين من موظفي المقر.

وقال المركز الإعلامي لعمليات الكرامة إنه تمت السيطرة على منطقة غوط الريح، ثم منطقتي كليبة وبني وزير، المُتاخمتين لمدينة غريان، والقضاء على الميليشيات التي كانت تتحصن في مواقع لمواجهة تقدم الجيش.وأوضح في بيان، أنه تم تدمير كميات من الأسلحة، التي كانت بحوزة الميليشيات بالإضافة إلى 12 عربة مسلحة، مشيراً إلى أن أهالي منطقتي كليبة وبني وزير، خرجوا للالتحام مع الجيش الذي تقدم إلى وسط المدينة، للسيطرة عليها وإعادتها إلى حضن الوطن.

وأكّد المركز أن القوات المسلحة الليبية، تتجه إلى وسط مدينة غريان، وأن مقاتلات سلاح الجو التابعة لرئاسة أركان القوات المسلحة بالقيادة العامة قامت بتدمير عربتين مسلحتين بمنطقة خمير. وتابع المركز أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة معسكر القوة الثامنة بغريان. وعلمت «البيان» أن سلاح الجو الليبي قصف مواقع للميليشيات في منطقة العزيزية، جنوب غرب طرابلس، تحصن بها عدد من الإرهابيين والمرتزقة الفارين من غريان.

وقالت مصادر ميدانية إن الطيران التركي المسير وجه ضربة انتقامية إلى مدينة الأصابعة المتاخمة لغريان، حيث استهدف مقر مخازن للسلع التموينية ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى من بين موظفي المقر. سياسياً، رحب البرلمان الليبي بدعوة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في ختام مؤتمرها المنعقد في مدينة بياريتس الفرنسية، إلى عقد مؤتمر دولي حول ليبيا بمشاركة كافة الأطراف المعنية على المستوى المحلي والإقليمي. وفي السياق ذاته، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند حرصه على العمل مع مجلس النواب من أجل الوصول للسلام في ليبيا.