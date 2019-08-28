التحالف العربي: السعودية والإمارات تعملان على دعم الشرعية

المصدر: الرياض - وكالات

أكد الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أن السعودية والإمارات تعملان على دعم الحكومة الشرعية في اليمن. وقال المالكي، في تصريحات، إن ارتفاع وتيرة أعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليومين الماضيين هو دليل على الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها.

وأضاف أن هناك ضغطاً عملياتياً على ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن ميناء الحديدة لا يزال نقطة لوصول الأسلحة المهربة من النظام الإيراني لميليشيا الحوثي. وكان الناطق باسم التحالف العربي قد أكد في وقت سابق أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، ولهذا تطلق أكبر عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية. ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي لا تمتلك إمكانيات لمواجهة القدرات القتالية والاستخباراتية لقوات التحالف.