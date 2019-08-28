استهداف مخازن صواريخ شمال صنعاء

المصدر: عدن - البيان

استهدفت مقاتلات التحالف مخازن صواريخ في قاعدة الصمع العسكرية شمال صنعاء مسببة انفجارات ضخمة هزّت المنطقة التي تشرف على المطار الدولي في العاصمة، وقالت مصادر محلية وسكّان لـ«البيان» إن مقاتلات التحالف استهدفت بسلسلة غارات مخازن جبلية للصواريخ في قاعدة الصمع العسكرية التي أنشئت في مرتفع جبلي كبير يطلع على شمال المدينة ويعتبر الحامية الرئيسة للمطار الدولي، وإن انفجارات ضخمة سُمعت عقب الغارات كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة الحصينة.

وذكر سكان أن الانفجارات استمرت عدة ساعات، حيث استهدفت الغارات مواقع متفرقة من القاعدة التي تحتل مساحة جبلية واسعة جداً ويصعب الوصول إليها إلا من مداخل محددة ومحميّة بقوات كبيرة وتضاريس جبلية صعبة، وهي أكبر قاعدة عسكرية في صنعاء ومحيطها وكانت تضم وحدات متفرقة من القوات قبل الانقلاب منها أسلحة الصواريخ.

وطبقاً لهذه المصادر فإن الجبل الذي أقيمت عليه القاعدة يضم مخازن أسلحة متعددة بينها طائرات بدون طيار وذخائر وقذائف وأسلحة متوسطة.

وفي الحديدة تمكنت القوات المشتركة من إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي على مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن من عدة اتجاهات، وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة تمكنت من رصد عناصر الحوثية حاولت التسلل نحو المواقع شرق التحيتا من أكثر من اتجاه والتصدي لهم بكل قوة وحزم وأوقعت في صفوفهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وبينت المصادر أن الميليشيا قصفت مواقع القوات المشتركة في المنطقة، واستخدمت خلال القصف قذائف مدفعية الهاون كما قصفت مواقع أخرى بقذائف المدفعية والصاروخية.

ووفق مصادر عسكرية ميدانية ذكرت أن الميليشيا حشدت آليات العسكرية تحمل مسلحين قادمة من المناطق المحاذية لمديرية حيس وتمركزت في أطراف المنطقة وبدأت باستهداف مواقع القوات المشتركة منذ ساعات الفجر حتى منتصف النهار.