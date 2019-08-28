9 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام

المصدر: رام الله - د.ب.أ

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، أمس، بأن تسعة أسرى فلسطينيين يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وذكر نادي الأسير في بيان أن ثمانية أسرى من المضربين يطالبون بإنهاء اعتقالهم الإداري أقدمهم مضرب منذ 58 يوماً.

واتهم البيان السلطات الإسرائيلية بـ «تعمّد المماطلة في تلبية مطالب الأسرى المضربين لإنهاكهم جسدياً والتسبب في إصابتهم بأمراض خطيرة، فجميعهم يعانون من تراجع واضح في أوضاعهم الصحية وتحديداً من تجاوز إضرابهم أكثر من شهر».

وحسب البيان «يعاني غالبية الأسرى المضربين من أوجاع في كافة أنحاء الجسد وانخفاض في الوزن، وهزال وضعف شديدين والجزء الأكبر منهم أصبح يخرج لزيارة المحامي باستخدام كرسي متحرك ومنهم مَن عانى منذ أسابيع من تقيؤ لعصارة المعدة».

كما اتهم البيان مصلحة السجون الإسرائيلية بأنها «تنتهج سلسلة من الإجراءات القمعية بحق المضربين منها عمليات النقل المتكرر والضغط عليهم نفسياً، إضافة إلى المضايقات اليومية التي يفرضها السجانون عبر التفتيش المتكرر، والتعمد بإحضار الطعام أمامهم». ولفت إلى أن العشرات من الأسرى خاضوا منذ مطلع العام الجاري 2019 إضرابات عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري، ولمطالب أخرى كان منها العلاج.