تفجير إرهابي بدراجة نارية مفخخة وسط مدينة الشدادي السورية

المصدر: الحسكة - د.ب.أ

أصيب ستة أشخاص بجروح، أمس، نتيجة تفجير إرهابي بدراجة نارية مفخخة وسط مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي شمال شرقي سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن دراجة نارية مفخخة مركونة جانب محطة انطلاق لسيارات الأجرة مقابل بناء المحكمة القديم في مدينة الشدادي نحو 60 كم جنوبي مدينة الحسكة انفجرت ما تسبب بإصابة 6 أشخاص بجروح، بينهم حالة حرجة، تم نقلهم إلى مشافي المدينة لتلقي العلاج.

كان عدد من الأشخاص بينهم 3 أطفال قد قتلوا في السابع من الشهر الجاري نتيجة تفجير إرهابيين سيارة مفخخة كانت مركونة جانب مركز الاتصالات في بلدة القحطانية نحو 30 كم إلى الشرق من مدينة القامشلي. ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن التفجير.