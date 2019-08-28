تحقيقات في تزكيات وهمية لمرشحين لرئاسة تونس

المصدر: تونس - البيان

ينتظر أن يعلن في تونس، يوم السبت المقبل، عن القائمة النهائية للمترشحين الذين يخوضون سباق الرئاسيات المبكرة يوم 15 سبتمبر، بينما أخضعت السلطات الأمنية كلاً من لطفي المرايحي وحمة الهمامي وعبيد البريكي إلى تحقيقات بخصوص تسجيل عمليات تزوير في التزكيات الشعبية التي تقدموا بها ضمن ملفات ترشحهم للانتخابات.

لكن الناطقة باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسناء بن سليمان، أكدت في تعليقها على التحقيق في التزكيات المدلسة، أن إصدار الأحكام ضد المترشحين المعنيين قبل موعد الانتخابات أمر صعب، وأن القضاة المختصين هم القادرون على تحديد الموقف النهائي، كما أن التسريع في التحقيق في هذه المسألة يعد أمراً عادياً في ظل وجود شكايات.

كما أعلن رئيس الهيئة نبيل بفون، الإبقاء على قائمة المقبولين أولياً إلى حين بت القضاء في هذه الإحالات، مبيناً أنّه سيتم أخذ الأحكام القضائية بعين الاعتبار إذا صدرت قبل 31 أغسطس الحالي، مضيفاً أنه سيصبح من غير الممكن في صورة تجاوز هذا الموعد، التدخل بسبب انطلاق طبع بطاقات الاقتراع وتوزيعها حول العالم فور الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين.

تحقيق أمني

من جهته، قال المرشح الرئاسي وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، إنّ الاستماع إليه من قبل جهات أمنية بولاية المنستير (وسط شرق) كان على خلفيّة دعوة مرفوعة ضدّه من قبل عدد من الأشخاص بسبب «تزكيات وهمية» تحمل هويّتهم، مشيراً إلى أنّ المسألة طالت 13 مرشحاً ممن اعتمدوا على التزكيات الشعبية، معبّراً عن تفهّمه لغضب الأشخاص الذين لم يقوموا بتزكيته وأدرجت أسماؤهم ضمن قائمة التزكيات. وأكد أنه «يتحمل مسؤوليته».

وكانت منظمة «أنا يقظ» لمكافحة الفساد، أعلنت أنها تلقت اتصالات وبلاغات تتعلق بتزكيات وهمية يفترض ارتكابها من قبل 12 مرشحاً للانتخابات الرئاسية، وقالت إن عدداً من التونسيين اكتشفوا ورود أسمائهم في قائمات التزكيات التي قدمها المرشحون للاستحقاق الانتخابي، وأنهم «أجمعوا على تعرّضهم إلى عمليات تحيّل عبر استغلال أرقام هوياتهم وأسمائهم وإمضاءاتهم في قوائم التزكيات لمرشحين لم يتصلوا بهم أو يحصلوا على موافقتهم».

تمويل ومراقبون

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن الهيئة انتهت من انتداب 1200 مراقب للحملة الانتخابية سيتوزعون على كامل مناطق البلاد بعد أن تم تدريبهم على مراقبة تمويل سقف الإنفاق في الأنشطة الانتخابية والتظاهرات وضبط التقديرات المالية، كما سيتولون مراقبة مدى احترام القواعد القانونية المنظمة للحملات.

القروي

قال المحامي والقيادي في حزب حركة نداء تونس رضا بالحاج إنه أدى وعدد من المحامين زيارة إلى السجن المدني بالمرناقية (غربي العاصمة) للقاء بالمرشح الرئاسي نبيل القروي الذي جرى توقيفه الجمعة الماضي. وذكر بالحاج، أن ''معنويات القروي مرتفعة كالعادة ومتأقلم مع الظرف الجديد الذي يعيشه داخل السجن''.

وأضاف أن القروي دعا أعضاء وأنصار حزبه «قلب تونس» إلى الصبر في هذه المحنة، كما أوصى الناخبين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع وعدم الاكتراث بالإيقاف.