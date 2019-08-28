قايد صالح: المؤسسة العسكرية لن تسمح بالمساس بسمعة الجزائر

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

جدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، ثبات المؤسسة العسكرية على مواقفها، مؤكداً بأنها «ستواجه وستتصدى بكل قوة وصرامة للعصابة وأذنابها ومن يسير في فلكها، ولن تسمح لأي كان المساس بسمعة الجزائر بين الأمم وتاريخها المجيد وعزة شعبها الأصيل».

وقال صالح، في خطاب أمس بقيادة الناحية العسكرية الثانية بوهران: «سنعمل معاً ودون هوادة على إفشال المخططات الخبيثة لهذه الجهات وهؤلاء الأشخاص المأجورين، الذين أصبحت مواقفهم متغيرة ومتناقضة باستمرار، لأنها وببساطة ليست نابعة من أفكارهم بل أملاها عليهم أسيادهم، الذين يتحكمون فيهم ويوجهونهم حسب أهوائهم، محاولة منهم تقزيم دور الجزائر إقليميا ودوليا، هذا البلد القارة الغني بتاريخه العريق، القوي بمواقفه المبدئية الثابتة».