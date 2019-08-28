هادي: نعمل على إيجاد حلول ناجعة لمسببات الأحداث الأخيرة

المصدر: الرياض - وكالات

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إنه يتم «العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها، وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها وفقاً للثوابت الوطنية بالتعاون مع الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية».

وأكد هادي، خلال لقائه أمس المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أن الأحداث والمشاكل الجانبية «لن تثنينا أو تلهينا عن العمل الجاد لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة شعبنا اليمني».

وجدد الرئيس اليمني موقفه الثابت نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأكد غريفيث أن الحلول للأزمة اليمنية لن تأتي نتائجها إلا عبر مسار واحد وهو الحكومة الشرعية، التي يعترف بها المجتمع الدولي.