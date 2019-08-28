الحوثي في كشر.. انتهاكات سياسية وعنصرية اجتماعية

المصدر: حجة - علي جعبور

لم يكن المواطن أحمد الحجوري يعلم أن أمانته في عمله ورفضه أوامر عناصر ميليشيا الحوثي سيودي به إلى سجونها المظلمة ويلحق به الكثير من الأذى والعذابات المريرة فبعد اجتياحها مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة غربي اليمن مطلع هذا العام استباحت الميليشيا ممتلكات السكان ومصادر عيشهم وصادرت حقهم في الحياة بكرامة.

كان الحجوري، حسب إفادة أقاربه لـ«البيان»، مداوماً في محل صرافة بسوق العبيسة عندما توقفت دورية حوثية قبالة محله وترجل منها ثلاثة عناصر ميليشياوية وقدموا له سنداً مختوماً يطالبونه فيه بدفع مبلغ كبير من المال دعماً لما يسمونه المجهود الحربي إلا أنه امتنع عن الدفع محتجاً بأنه مجرد عامل لا يحق له التصرف في مثل هذه الأمور وأن عليهم مطالبة مالك المحل وفي هذه اللحظة توجهت نحو صدره ورأسه ثلاث فوهات كلاشنكوف مهددة إياه بالموت ثم انتزعوه من خلف مكتبه وألقوه مكبلاً في سيارتهم العسكرية وغيبوه بأحد سجونهم أكثر من ثلاثة أشهر تعرض خلالها لأصناف التعذيب الجسدي والنفسي.

لم يكن أحمد هو الوحيد الذي تعرض لمثل هذا العقاب الظالم فهناك الكثير من الحالات المشابهة تم زجهم في سجون الميليشيا.

تمييز عرقي

تمارس ميليشيا الحوثي الإيرانية أبشع الجرائم ضد أبناء كشر في ظل عزلة تامة فرضتها على المديرية وقانون طوارئ غير معلن تهدف من خلاله إلى الانتقام من القبائل التي دافعت عن أرضها بسلاحها الشخصي رفضاً للمشروع الإيراني الدخيل على ثقافتهم ومذهبهم، ويعد نظام التمييز العرقي العنصري إحدى وسائل الميليشيا التي تستخدمها لإذلال المخالفين لها فكرياً حيث تشير شهادات أدلى بها عدد من مواطني كشر لـ«البيان» إلى أن الجماعة تعد كل من لا ينتمي عرقياً إلى ما يسمى بالسادة عدواً محتملاً وبالتالي يتعرض لمراقبة شديدة وانتهاكات مستمرة كالتعدي على خصوصياته ومداهمة منزله في وقت متأخر من الليل ومن حين لآخر يتم توقيف مواطن يمر في الشارع بسلام وتفتيش هاتفه الشخصي وإيذاء مشاعره لمجرد الشك به.

في المقابل يحظى (مواطن الدرجة الأولى) أو السيد، حسب وصفهم، بإعفاء من الضرائب الباهظة التي يتم جبايتها من عامة الناس ويحق له ممارسة حياته بشكل طبيعي دون غيره ويمنح، فوق ذلك، حصانة ضد أي مساءلة قانونية.

مصادرة الفرح

يعد احتفال مواطني كشر بأعراسهم وفق طريقتهم الخاصة جريمة في نظر ميليشيا الحوثي الإيرانية، فمن المعروف أن من عادات اليمنيين وخصوصاً في الأرياف إطلاق النار في الهواء تعبيراً عن الفرح في الأعراس والمناسبات الاجتماعية ومديرية كشر تتشارك هذه العادة مع محيطها القبلي منذ عشرات السنين، إلا أن الحال تبدل بعد وصول الميليشيا إلى المديرية فقد وضعت قانوناً غريباً، لم يسن لإيقاف عادة إطلاق النار في الأعراس، بل لاحتكارها في أفراح الأسر الموالية لهم وحدها ما أثار غضب أبناء القبائل وحملهم على رفض هذا القانون العنصري لتبدأ الميليشيا إثر ذلك حملة اختطافات لعدد من العرسان ليلة زفافهم في قرى بني عثمان والطلاحية وبني وهبان بذريعة مخالفتهم تعليماتها وأوامرها، حيث قضى الشابان شرف علي السعيدي وحمزة حسن السعيدي أول ليلة من زفافهما في السجن والحال نفسه انطبق على عرسان آخرين، لكن الأكثر غرابة من ذلك هو اختطاف عدد من أقارب أحد العرسان في منطقة بني الزليل بحجة استخدامهم أثناء سهرة الزفاف «زوامل» أو أغاني تعود لفنانين مؤيدين للشرعية في فعل يؤكد مدى استهتار ميليشيا الحوثي بحياة وحرية اليمنيين في مناطق سيطرتها.