الميليشيا أطلقت باليستياً من عمران سقط في صعدة

المصدر: الرياض- البيان، وكالات

تمكنت قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط في المملكة العربية السعودية، في وقت كشف التحالف عن أن الميليشيا أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة عمران وسقط في محافظة صعدة شمال اليمن.

وقال الناطق باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن الميليشيا أطلقت صاروخاً باليستياً من محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وفي وقت سابق، أمس، نجحت قوات التحالف العربي في اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مسيّرة» بالمجال الجوي باليمن أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية من صنعاء.