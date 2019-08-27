أمير الكويت يعقد أول اجتماعاته بعد عارض صحي

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عقد أول اجتماعاته العلنية، أمس، منذ تعرضه «لعارض صحي» في الأسبوع الماضي.

ونشرت الوكالة الرسمية صوراً لأمير الكويت وهو جالس خلال اجتماعاته في قصر بيان مع ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق علي الغانم ورئيس الوزراء الشيخ جابر الحمد الصباح. وفي 18 أغسطس الجاري قال الديوان الأميري إن أمير الكويت تعافى من العارض الصحي الذي تعرض له، وبعد إجراء الفحوصات الطبیة المعتادة التي تكللت نتائجها بالتوفیق والنجاح. الكويت - وكالات