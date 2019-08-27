«الدفاع التونسية» تحذر من الاقتراب من المناطق العازلة

المصدر: تونس ـ وكالات

حذرت وزارة الدفاع التونسية، أمس، من محاولات الاقتراب من المناطق العسكرية المغلقة جنوباً إثر تبادل إطلاق نار مع مهربين ومحاولات تسلل مهاجرين غير شرعيين. وقالت الوزارة، في بيان، إنها تجدّد تحذيرها للتونسيين من الاقتراب والتواجد بالمناطق العسكرية المغلقة أو بمناطق العمليات العسكرية أو بالمناطق الحدودية العازلة، حفاظاً على أرواحهم، من خطر رميهم من قبل الوحدات العسكرية.

ويأتي التحذير بحسب الوزارة غداة «تواتر محاولات التسلل إلى التراب التونسي بصفة غير شرعية من جهة، ومحاولات إدخال السلع المهربة، وتعمّد بعض المهربين إطلاق النار على الدوريات العسكرية من جهة ثانية». كما أفادت بأن الوحدات العسكرية فطنت -في منطقة عازلة بولاية تطاوين على الحدود الليبية السبت الماضي- إلى سيارتي تهريب كانتا قبالة الساتر الترابي داخل التراب الليبي.