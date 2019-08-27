خالد بن أحمد: إيران من بدأت الحرب ومن حق الدول الدفاع عن نفسها

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد، أن إيران هي التي بدأت الحرب مشدداً على حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء، مستنداً في ذلك إلى نص المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية البحريني في تغريدات على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إيران هي من أعلنت الحرب علينا، بحراس ثورتها وحزبها اللبناني وحشدها الشعبي في العراق وذراعها الحوثي في اليمن وغيرهم. فلا يلام من يضربهم ويدمر أكداس عتادهم. إنه دفاع عن النفس». وأضاف قائلاً إن «المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد وبكل وضوح حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد أو اعتداء». المنامة - وكالات