بريطانيا تؤكد دعمها للحل السياسي في اليمن

المصدر: لندن - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آندرو موريسون، سيقوم بجولة في منطقة الخليج لإجراء محادثات مع نظرائه في المنطقة بشأن اليمن.

وقالت الوزارة في بيان، إن التركيز خلال هذه الجولة التي تستمر خمسة أيام ينصب على ردّ المملكة المتحدة على الصراع المستمر في اليمن، حيث من المتوقع أن يلتقي موريسون خلال جولته بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء معين عبد الملك، في السعودية.

وأضافت أنه من المقرر أن يجتمع موريسون أيضاً مع شخصيات سياسية إقليمية بارزة، من بينها عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية.