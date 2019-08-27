مصرع عشرات الحوثيين في صعدة وتعز

المصدر: عدن - البيان، وكالات

قتل أكثر من 30 مسلحاً من ميليشيا الحوثي الإيرانية، في هجوم فاشل على جبل أضيق في محور البقع بمحافظة صعدة شمالي اليمن، بينما تكبدت الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات في مواجهات بمحافظة تعز في وقت تواصل قوات الحزام الأمني، والمقاومة الجنوبية، والألوية المقاتلة إلى جانبهم، خنق الميليشيا وكسر تسللها غربي القفلة وشخب بالضالع.

وتمكنت القوات المتقدمة غرب شخب من استهداف طاقم للانقلابيين وإحراقه كلياً، موقعة من كانوا على متنه بين قتيل وجريح، مكبدة الحوثيين خسائر فادحة في منطقة جبل أضيق ومحور البقع بمحافظة صعدة معقل زعيمهم عبد الملك الحوثي، في الأثناء قالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش الوطني صدت هجوماً كبيراً للحوثيين على جبل أضيق، وقتلت ما لا يقل عن 30 مسلحاً حوثياً.

بالإضافة إلى جرح العشرات، وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً معاكساً وسيطرت على مواقع جديدة قبالة جبل أضيق. وكانت قوات الجيش قد حررت جبل أضيق منذ يومين، وتقدمت باتجاه مركز مديرية كتاف البقع.

معارك في تعز

من جانب آخر، تواصلت المعارك بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي الإيرانية في عدة جبهات في مدينة تعز جنوبي البلاد. وشهدت الجبهة الشرقية والشمالية والغربية معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة. ودارت مواجهات عنيفة في المناطق القريبة من تلة السلال شرقي المدينة، التي تعرضت والمناطق المحيطة بها لغارات من طائرات التحالف العربي. كما جرت اشتباكات عنيفة في عصيفرة والزنوج ومحيط معسكر الدفاع الجوي شمالي المدينة، وأسفرت المواجهات والغارات عن مقتل أكثر من 14 مسلحاً حوثياً.