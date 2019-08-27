متفرقات عربية

المصدر: الخرطوم - وكالات - عمّان - وكالات

تحذير أردني

حذر وزير الأوقاف الأردني د. عبدالناصر أبو البصل، من التصرفات الاستفزازية والاعتداءات والاقتحامات التي يقوم بها المستوطنون للمسجد الأقصى عنوة وبقوة السلاح. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عنه قوله إن «جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى المبارك ومجلس أوقاف القدس يتبعون إدارياً لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، وإن دائرة الأوقاف هي الجهة الوحيدة صاحبة الصــــلاحية لإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك كافة، وأنها لا تخضع في ذلك لسلطة الاحتلال ولكل ما يصدر عنه».

هدوء حذر

سادت حالة من الهدوء الحذر في بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، أمس، بعد أحداث قبلية دامية خلفت 37 قتيلاً. وتأتي حالة الهدوء هذه غداة إعلان المجلس السيادي السوداني فرض حالة الطوارئ في ولاية البحر الأحمر وتعيين حافظ التاج والياً للبحر الأحمر، خلفاً لعصام الدين عبدالفراج الذي أقيل على خلفية الأحداث الدامية.