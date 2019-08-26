أمير الكويت يعقد أول اجتماعاته بعد "عارض صحي"

المصدر: وكالات

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عقد أولى اجتماعاته العلنية اليوم الاثنين منذ تعرضه "لعارض صحي" في الأسبوع الماضي.

ونشرت الوكالة الرسمية صورا للأمير وهو جالس خلال اجتماعاته في قصر بيان مع ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق علي الغانم ورئيس الوزراء الشيخ جابر الحمد الصباح.

وفي 18 أغسطس قال الديوان الأميري إنه تعافى من "العارض الصحي الذي تعرض له سموه وبعد إجراء الفحوصات الطبیة المعتادة التي تكللت نتائجھا بفضل الله بالتوفیق والنجاح"، دون مزيد من التفاصيل.