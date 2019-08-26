الجبير.. العلاقات السعودية الإماراتية ركيزة جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية تقود ا، بفضل الله، جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وتشكل العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة .

وشدد الجبير في حسابه الرسمي على تويتر ،على أن التحالف، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة يعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، ولن نألو جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق .

وأكد على أن " السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة ، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم ."