محمد آل جابر: بيان الإمارات والسعودية يؤكد على روابط الأخوة والمصير الواحد

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد محمد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أن البيان الصادر عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد على روابط الأخوة والمصير الواحد للحفاظ على الدولة اليمنية، وعزم قيادة البلدين المشترك لإعادة الأمن والاستقرار ليس لجنوب اليمن فقط بل لكافة أراضيه.

وقال آل جابر في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، إن اليمنيون قادرون بدعم إخوتهم في التحالف على معالجة أي اختلافات سياسية بينهم طالما كانت هذه الاختلافات تحت سقف الوطن اليمني، أما من يعمل لتحقيق مصالح نظام طهران وأجندته على حساب اليمن، فسيواجهه اليمنيون مهما كانت التحديات والاختلافات الداخلية، وسنكون صفاً واحداً الى جانبهم."

وأضاف: "تسعى قيادة وحكومة المملكة دوماً لتوحيد صفوف أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتجاوز أي اختلافات عبر الحوار، للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وتستمر في تقديم جميع أنواع الدعم السياسي والعسكري والإغاثي والاقتصادي والتنموي لخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق أمنه واستقراره."

إقرأ أيضا:

خالد بن سلمان: نعمل مع أشقائنا في الإمارات لتحقيق أمن واستقرار عدن

بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية