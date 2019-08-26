سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

ندّد لبنان بالعدوان الإسرائيلي بعد سقوط طائرتي استطلاع ليلاً في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة آخرين، محذراً من تداعيات هذا التطور على استقرار المنطقة.

وأعلن لبنان، أمس، أنه سيتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن ، لإدانة الخرق الإسرائيلي «الخطير» للسيادة اللبنانية، بعد سقوط طائرتين مسيّرتين تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفاد بيان بأن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أعطى تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن.

طائرة مفخخة

وكان الجيش اللبناني كشف أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية ليل السبت الأحد، الأولى سقطت أرضاً، والثانية انفجرت متسببة بأضرار مادية.

وسقطت طائرة استطلاعية مسيّرة وانفجرت أخرى بالقرب من المكتب الإعلامي التابع لميليشيات حزب الله، ما أدى إلى مقتل شخصين وجرح 3 آخرين وأضرار مادية أخرى.

وأكد باسيل في بيان «حرص لبنان على تنفيذ القرار 1701، والذي تقابله إسرائيل يومياً بخروقات متكررة».

وندّد الرئيس ميشال عــــون بالعدوان الإسرائيلي السافــر، معتبــراً أنه «دليل إضافي على نيات إسرائيل العدوانية واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة».

خروقات

في المقابل، قال رئيس الوزراء سعد الحريري إن «العدوان الجديد يشكل تهديـــداً للاستقرار الإقليمي ومحاولـــة لدفــع الأوضاع نحو مزيـــد من التوتـــر»، مضيفاً أنه «اعتداء مكشـــوف على السيـــادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701».

وقال إنه «سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ورئيس مجلس النواب لتحديد الخطوات المقبلة لا سيما أن العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي».

وختم قائلاً: «إن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الإسرائيلية وتداعياتها، والحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لأي مخططات معادية تهدد الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية».

وفي وقت لاحق، أفاد الحريري في بيان عن تلقيه اتصالاً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أكد «ضرورة تجنب أي تصعيد والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور».

تكثيف دوريات

كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي الممتد من مرتفعات الوزاني حتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا المحتلة. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية أن «آليات نوع هامر شوهدت في محور العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة». كما لوحظت «حركة دوريات غير عادية عند بركة النقار وجبل سدانة، في ظل تحليق مكثف لطائرات استطلاع (إسرائيلية) بدون طيار في أجواء قرى العرقوب وفوق مرتفعات جبل الشيخ». وشهدت سماء العاصمة بيروت تحليقاً مكثفاً للطيران الإسرائيلي، على علو منخفض.