فساد بالمليارات في الحكومة اليمنية

المصدر: عدن - وكالات

كشفت مواقع إخبارية يمنية أن الحكومة اليمنية لم تكتف بخذلان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عسكرياً وسياسياً، بل عمدت إلى استنزافه مالياً عبر افتعال الأزمات في المناطق المحررة ونهب المال العام، مطالبة بالعمل على وقف ماسمته «العبث» الذي يتم بالمال العام وعملت بعض الأطراف في الشرعية على إطالة أمد الحرب باعتبارها المستفيد الأكبر من ذلك بعد أن ثبت بالأدلة تنسيق مسؤولين ووزراء فيها مع الجماعة الحوثية المسنودة من إيران. ووصل إجمالي الدين العام خارجیاً وداخلیاً إلى أكثر من 25.6 ملیار دولار عام 2017، بعد أن كانت المديونية العامة لليمن قبل تسعة أعوام من الآن في حدود 10.5 مليارات دولار، حسب موقع إیكونومیست.

ولم تطبق الحكومة الشرعية منذ تشكيلها سیاسة تقشفیة. وطبقاً لموقع يافع نيوز اليمني فإن بعض المسؤولين في الحكومة تورطوا بصفقات بيع العملة وتبعها انهيار العملة المحلية، إلى جانب سرقة ملايين الدولارات من خلال كشوفات بأسماء جنود وهميين في ألوية تابعة للحكومة الشرعية.