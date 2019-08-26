تدمير 6 صواريخ باليستية للحوثي

المصدر: دبي، الرياض، عدن ـ وكالات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية، و«مسيّرة»، أطلقتها ميليشيا الحوثي، في محاولة منها لاستهداف المدنيين بمدينتي جازان وخميس مشيط في السعودية.

وأكد الناطق باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا لتحييد وتدمير قدراتها بكل صرامة. وفي السياق ذاته، اعترف قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي ضمنياً بدعم إيران لميليشيات الحوثي، في هجماتها الإرهابية على الأراضي السعودية.

من جهة أخرى، ارتفعت أصوات اليمنيين الداعين إلى محاسبة المسؤولين الفاسدين في الحكومة الشرعية، بعد تكشف حجم التجاوزات في المال العام والذي قدر بالمليارات، وأشارت مواقع يمنية إلى أن الحكومة لم تكتفِ بخذلان التحالف العربي بقيادة السعودية عسكرياً وسياسياً، فعمدت إلى استنزافه مالياً عبر افتعال الأزمات في المناطق المحررة ونهب المال العام.

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