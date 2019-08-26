الدفاعات السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي

المصدر: دمشق - وكالات

تصدت الدفاعات الجوية السورية لهجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق، فيما أعلنت إسرائيل أنها أحبطت هجوماً إيرانياً، وأغلقت أجواء الجولان ونشرت القبة الحديدية إثر الضربة في سوريا.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية السورية، إن الدفاعات الجوية تصدت «لأهداف معادية» في دمشق الليلة قبل الماضية. وقال شهود في دمشق، إنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا أثرها في السماء. ونفذت الغارات قرب بلدة عقربة في المنطقة الواقعة بين السيدة زينب ومطار دمشق الدولي، جنوب العاصمة دمشق، والتي يتمركز بها عناصر ميليشيات حزب الله وأخرى موالية من جنسيات غير سورية، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن الجيش السوري في بيان، أنه «تم تدمير أغلبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصول إلى أهدافها»، فيما ذكر ناطق باسم جيش الاحتلال أن أثر الضربات الإسرائيلية كان «كبيراً».

وجاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته «استهدفت قوة فيلق القدس وميليشيات كانت تخطط لشن هجمات تستهدف مواقع في إسرائيل، انطلاقاً من داخل سوريا خلال الأيام الأخيرة».

اعتراف

وقال جوناثان كونريكوس الناطق العسكري الإسرائيلي، إن هـــذه القوات كانت تعد يوم الخميس لإطلاق طائرات مسيرة هجومية محملة بالمتفجرات على شمال إسرائيل.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عضوين في حزب الله وإيرانياً قتلوا في الضربات.

وعقب الهجمات أغلقت إسرائيل المنطقة الجوية فوق هضبة الجولان السورية المحتلة، وشرق نهر الأردن، حتى 31 أغسطس الجاري. كما نشر جيش الاحتلال القبة الحديدية شمال فلسطين المحتلة تحسباً لأي رد.