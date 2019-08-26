وزير خارجية العراق: نستطيع أن نُؤدّي دوراً محوريّاً في دعم استقرار الشرق الأوسط

المصدر: بغداد - د.ب.أ

صرح وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، أمس، بأن بلاده تريد المحافظة على الطابع الاستراتيجي لعلاقاته الدولية وأن تؤدي دوراً محورياً لدعم الاستقرار بمنطقة الشرق الوسط.

وقال الحكيم، خلال اجتماعه أمس مع سفراء بريطانيا جون ولكس والألماني يوخن مولر والفرنسي جان نوبل، «إننا نريد أن نُحافِظ على الطابع الاستراتيجيّ للعلاقات، ونُؤمِن بأنّ العراق يستطيع أن يُؤدّي دوراً محوريّاً وأساسيّاً في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط». وأعرب عن تطلّع «العراق للتعاون من أجل تحقيق الأمن، والسلام بالمنطقة»، مُؤكّداً «التزام العراق بإبرام علاقاته وفق مبدأ تفعيل المصالح المُشتركة، ومُواجهة المخاطر المشتركة، وبما يعكس خُصُوصيّتها، واستراتيجيّتها».

وقال إنّ هناك تحدّيات تواجه المنطقة في هذه المرحلة، وينبغي على الجميع تبنّي لغة التهدئة، واعتماد مبدأ الحوار، وعدم التدخّل في الشُؤُون الداخليّة للبلدان، وحفظ سيادتها. وأضاف أنّ العراق وحكومته تضع كلّ الخيارات الدبلوماسيّة والقانونيّة في مُقدّمة أولويّاته؛ لمنع أيّ تدخّل خارجيّ في شأنه الداخليّ وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه. وقدّم الوزير العراقي عرضاً شاملاً لتطوُّرات الأوضاع في العراق، والمنطقة، وأهمّية تحقيق التعاون في ظلّ التحدِّيات التي تواجه المنطقة لدعم السلام والاستقرار.