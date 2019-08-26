إعفاء مسؤولَيْن سودانيين على خلفية القتال القبلي

المصدر: الخرطوم ـ طارق عثمان

قرر مجلس السيادة في السودان إعفاء والي ولاية البحر الأحمر اللواء عصام عبدالفراج، ومدير جهاز الأمن بالولاية علي خلفية القتال القبلي بين قبيلتي البني عامر والنوبة والذي راح ضحيته العشرات ما بين قتيل وجريح.

وقال مدير الإعلام بالمجلس السيادي العميد الطاهر أبوهاجة إن المجلس عقد جلسة، أمس، بشأن الاقتتال القبلي الذي شهدته مدينة بورتسودان ميناء الرئيسي للبلاد، واتخذ عدة خطوات لحفظ هيبة الدولة والسلم الاجتماعي والمحافظة الأرواح والممتلكات.

وكشف أن الأجهزة رصدت استخدام السلاح الناري لأول مرة في الصراع ما يكشف وجود تدخلات خارجية وداخلية تسعى لتأجيج الصراع ونقله إلى مناطق أخرى.

وأعلن أن مجلس السيادة قرار إعفاء والي البحر الأحمر المكلف وتعيين والٍ يعمل على بسط سلطة القانون والأمن وهيبة الدولة، كما أصدر قراراً بإعفاء مدير جهاز الأمن بالولاية، وأكد المجلس تفعيل حالة الطوارئ، وتكوين لجنة تحقيق لتقصي الحقائق مع العمل على الإيفاء بالتعويضات وجبر الضرر.

كما شدد المجلس على حيادية الأجهزة العسكرية والأمنية وتعاملها مع أطراف الصراع، مؤكداً أن كل مَن يثبت انحيازه لطرف من الأطراف بسبب الانتماء أو المناصرة سيتم التعامل معه بحسم.