عاصفة غضب على مذيعة في «الجزيرة»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي التي دخلت في ما يشبه الانتفاضة ضد قناة الجزيرة والعاملين فيها بعد تطاول إحدى المذيعات المعروفات في القناة على المـــدينة المــنورة ودعوتها إلى عودة اليهود للعيش فيها، وفي سقطة جديدة لتنظيم الحمدين الإرهابي والإعلاميين الموالين له، قامت مذيعة قناة «الجزيرة» غادة عويس بالدعوة لعودة اليهود للمدينة المنورة، وإنشــاء وطن هناك بدل فلسطين.

تجرؤ عويس على مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرجعه مغردون لحقد دفين لتنظيم الحمدين على المقدسات الإسلامية، خصوصاً مع توفيره حاضنة لإيواء ودعم وتشجيع مثل هذه النماذج. وأطلق نشطاء على موقع تويتر هاشتاغ تحت عنوان #غادة_عويس_تتطاول_على_مدينة_الرسول، شارك فيه مغردون من المحيط للخليج، من بينهم قطريون، أعربوا عن رفضهم الإساءة للمدينة المنورة، محملين الجزيرة وتنظيم الحمدين المسؤولية.

وبعد أن نشرت عويس تغريدتها المسيئة لمدينة الرسول، سرعان ما أتت ردود المغردين مستهجنة دعوة إعلامية تنظيم «الحمدين»، كان من أبرزها رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد الذي غرد بآية قرآنية تعكس إدراك العالم الإسلامي لعداوة التنظيم وإعلامييه على المقدسات الإسلامية، مستنكرين الدعوة لاحتلال المدينة المنورة.

جهل كامل

وقال بن مساعد في تغريدته «صفقة قرن غادة عويس استبدال احتلال القدس والمسجد الأقصى ثالث مسجد تُشد إليه الرِّحال باحتلال المدينة المنورة وثاني الحرمين الشريفين.. سبحان القائل {قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ}». الإعلامي السعودي مالك الروقي سعى ليلقن عويس درساً في الأدب، قائلاً «وصلتِ من الوقاحة أقصاها.. ومن الحقد أقذره.. ومن الجهل أكمله».

وغرد الصحافي الموريتاني والمحكم الإعلامي الدولي بادو ولد محمد فال، قائلاً «حين يعشش الحقد ويفرخ في قلب سيدة باعت آخرتها بدنيا غيرها، حينها تلاحقها اللعنات لتوقع بخط يمينها وبشهادة ملايين البشر على سوء طويتها وسواد نيتها، متمنية عودة اليهود لمملكة التوحيد وبلاد الحرمين، دون حصن مرحب أسود تأكل أكباد الطامعين، كما تأكل النار قلوب الحاقدين».

مؤامرة «الحمدين»

قطاع كبير من المغردين أعرب عن ثقته أن تغريدة عويس جاءت بأوامر من النظام القطري، محذرين من أنها قد تعكس توجه قناة «الجزيرة» خلال الفترة المقبلة.بدورهم عبر مغردون قطريون عن رفضهم إساءة غادة عويس، محملين «الجزيرة» المسؤولية عن تلك الإساءة.

استقالة

استقالت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان من قناة «الجزيرة»، ملمحة إلى تعرضها لضغوط ومساومات لتبنيها مواقف تختلف عن توجهاتها.

تأتي الاستقالة في وقت تتصاعد فيه حدة الاستهجان للحملة الإعلامية الخبيثة، التي تقودها أبواق قطر الإعلامية، ضد الجزائر وتحديداً الجيش.

واحتفى مغردون من مختلف الدول العربية باستقالة أوشان، متوقعين أن يحذو المزيد من الإعلاميين الشرفاء حذوها.

وأعلنت حسينة أوشان عن استقالتها في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».