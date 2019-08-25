إسرائيل: مستعدون لأي سيناريو بعد قصف الأهداف الإيرانية

المصدر: وكالات

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير، وأن حكومته مستعدة لأي سيناريو.

وكتب نتانياهو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" " استهداف فيلق القدس في العاصمة السورية دمشق تم بجهد عملياتي كبير".

وأضاف نتانياهو "أصدرت تعليمات للاستعداد لكل سيناريو وسنواصل العمل ضد إيران والمنظمات التابعة لها بتصميم ومسؤولية للحفاظ على أمن إسرائيل".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية".

وأضاف البيان: "أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق".

وقال البيان: "إن الغارة جاءت ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت، في الأيام الأخيرة، على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".

وقال شهود في دمشق إنهم سمعوا دوي انفجارات وشاهدوا أثرها في السماء.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء نقلا عن مراسلها "العدوان مستمر إلى الآن و الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف المعاديةوتسقط معظمها في المنطقة الجنوبية" في إشارة لجنوب دمشق.

وشنت اسرائيل مئات الغارات في سوريا منذ بدء النزاع هناك عام 2011 معظمها على ضد أهداف ايرانية وأخرى لميليشيات حزب الله اللبناني .