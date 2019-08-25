بالصور.. غارات إسرائيلية تستهدف فيلق القدس الإيراني في سوريا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم إن طائرات إسرائيلية قصفت قوات إيرانية قرب دمشق كانت تخطط لإطلاق طائرات مسيرة نحو أهداف في إسرائيل.

وأضاف الجيش في بيان: "الضربة استهدفت قوة فيلق القدس وميليشيات شيعية تخطط لتعزيز خطط لشن هجمات تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية خلال الأيام الأخيرة".

وقال متحدث عسكري للصحافيين إن القوات كانت تعد لإطلاق "طائرات مسيرة قاتلة" تجاه إسرائيل.

وأعلن الإعلام السوري، أن مضادات الدفاع الجوي السورية تصدت مساء اليوم، "لأهداف معادية" في سماء دمشق، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سماع دوي انفجارات يرجح انها ناجمة عن "قصف إسرائيلي".