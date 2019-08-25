التصنيفات الائتمانية تربك أجواء الاستقرار السياسي في لبنان

المصدر: بيروت- وفاء عواد

كرّس اللقاء الذي جمع الرئيس اللبناني ميشال عون والنائب السابق وليد جنبلاط، في المقرّ الرئاسي الصيفي في بيت الدين، أمس، «مصالحة ومصارحة» في قصر بعبدا بين الأطراف المعنيّة بـ«حادثة قبرشمون» (30 يونيو الماضي) وما تلاها، ولو من باب الترحيب، ليفتح الباب أمام إرساء قواعد متينة للتهدئة، تعالج الهواجس وتجعل المسائل السياسية والاقتصادية تتقدّم على ما عداها، في وقت تردّدت معلومات مفادها أنّ السبب القاهر الذي زرع التعقّل في نفوس القيادات هو ثلاثيّ الأضلاع: الأوّل، ضغط أمريكي- أوروبي كبير، أنذر المعنيّين بضرورة التزام لبنان معايير القانون، لا الانتقام، في معالجة أزمة «قبرشمون»، والإسراع في تفعيل الحكومة، وإلّا فإنّ الوضعين الاقتصادي والمالي لن يكونا في مأمن من العواصف الآتية.

الثاني، شعور «حزب الله» بسخونة الوضع وبأنّه لن يبقى في منأى عن العاصفة التي تتجمّع، فضغط على حلفائه للقبول بتسوية الحدّ الأدنى. أما الضلع الثالث، فنشأ من تسارع وتيرة الاهتراء الاقتصادي والمالي، ما سيصعب ضبطها إن استمرّ التعطيل.

وكان لبنان خرج من تداعيات حادثة قبرشمون التي حصلت في 30 يونيو الماضي، وعطّلت جلسات مجلس الوزراء لنحو 40 يوماً، وتوّج الصفحة الجديدة بلقاء مصارحة ومصالحة في قصر بعبدا، عشيّة عيد الأضحى المبارك، تلته جلسة لمجلس الوزراء خلت من أيّ مواد خلافيّة، ومهّدت للانطلاق في معالجة الوضع الاقتصادي- المالي، وهو الأدقّ في تاريخ البلد.

حدث فريد

وفي السياق، شكّل صدور التقريرين الائتمانيّين المتزامنين لوكالتَي «ستاندارد أند بورز» و«فيتش» عن الوضع المالي في لبنان، خلال الساعات الأخيرة، حدثاً فريداً، وحمل دلالات بارزة، ولو أنّ مضمون التقويمين لم يفاجئ السلطات السياسية والمالية في لبنان.

ذلك أنّ التوازن السلبي الذي نشأ عن إبقاء الوكالة الأولى تصنيفها السابق للبنان من دون تعديل، وخفض الوكالة الثانية هذا التصنيف، جعل لبنان يقف في موقع متقدّم جداً من التهيّب لخطورة الاستمرار في التأرجح عند مواقع الهبّات الباردة والهبّات الساخنة، سواء في ما يتصل باستحقاقات التقويمات الائتمانية الدولية لواقعه أم في ما يتعلق بتعامل السلطات اللبنانية مع المجتمع الدولي ومؤسّساته المالية في تبرير وتخفيف قصور دولته عن وقف مسيرة الانزلاق نحو متاهات الانهيار.

زيارات مرتقبة

توازياً، تترقّب الساحة الداخلية زيارات لمسؤولين كبار عرب وأجانب خلال الأسابيع المقبلة، مواكبةً لورشة النهوض الاقتصادي التي سيطلقها مسار مؤتمر «سيدر» وإصلاحاته، إذ يبرز دور المجتمع الدولي، الذي سيعاين عن كثب بنود الموازنة العتيدة للعام الجاري ومعالمها، ليحدّد في ضوئها ما إذا كانت كافية لتفتح طريق أموال الدول المانحة واستثماراتها نحو بيروت. إلا أنّ عينه الأخرى ترصد أيضاً أداء لبنان، سياسياً واستراتيجياً. فهو لا ينفكّ يشدّد على ضرورة تقيّد مكوّناته بسياسة النأي بالنفس وبالقرارات الدولية وبوضع استراتيجيّة دفاعيّة.

وفي الغضون، توقّعت أوساط مراقبة للمرحلة المقبلة مساراً موازياً للمسار الاقتصادي- الاجتماعي- المالي- الأمني- القضائي، وهو مسار التعيينات وتفسيرِ المادة 95 من الدستور وطرح تعديل قانون الانتخابات النيابية أو اتجاه طرح مشروع قانون جديد، وأشارت لـ«البيان» إلى أنّ هذه القضايا الثلاث، في هذا المسار الموازي، ستُحدث تجاذبات بديهيّة، وإنّما في سياق المنحى الديمقراطي الذي يتميّز به لبنان بشكل عام، داخل هذه المنطقة المضطربة.