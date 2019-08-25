السيسي يعرض الرؤية الأفريقية في قمة السبع

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح الناطق الرسمى باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن قمة الدول السبع تتناول هذا العام عدداً من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

وأضاف أنه من المنتظر أن يلقي الرئيس المصري كلمة أمام قمة شراكة مجموعة السبع وأفريقيا، باعتبار مصر رئيس الاتحاد الأفريقي، تتناول عرض الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

وحسب الناطق الرسمي، يلتقي السيسي على هامش فعاليات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، لبحث العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.