الحوثيون يقصفون مناطق مأهولة جنوبي الحديدة

المصدر: الحديدة - وكالات

واصلت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قصفها المدفعي على مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد. وذكرت مصادر محلية بحسب موقع الجيش «سبتمبر نت»، أن الميليشيا قصفت عشوائياً، مناطق مأهولة، في مدينة حيس.

وأضافت المصادر، أن عدداً من القذائف الحوثية، سقطت على إحدى المقابر في المدينة. إلى ذلك، ذكر المركز الإعلامي لألوية «العمالقة»، أن «القوات المشتركة رصدت طائرة مُسيرة للحوثيين و أن الدفاعات الأرضية أطلقت النار عليها وتمكنت من إسقاطها.

في سياق آخر، قال المركز إن الحوثيين أطلقوا خمس قذائف مدفعية على أحد الأحياء السكنية جنوب مدينة التحيتا، واستهدفوا مزارع في مناطق مجاورة بـ3 قذائف مدفعية هاوزر.