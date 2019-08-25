نبيل القروي على قائمة مرشّحي الرئاسة التونسية رغم توقيفه

المصدر: تونس - وكالات

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أنّ المرشح الرئاسي نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس» لا يزال مرشحاً للانتخابات الرئاسية، رغم توقيفه بتهمة تبييض الأموال.

وأكّد بفون أنّ القروي يبقى مرشحاً ويبقى اسمه مدرجاً في قائمة المرشحين النهائية.

وتابع بفون: «ما دامت متوافرة فيه شروط الترشح ولم يتغير شيء في وضعيته وفي مركزه القانوني فإنه مترشح للانتخابات الرئاسية». وأوضح بفون أنّ القانون الانتخابي لا يمنع من الترشح ولو أن هناك أحكاماً قضائية باتة، إلا إذا شمل الحكم منع الترشح.

وكان حزب «قلب تونس» الذي يترأسه القروي أعلن توقيفه، وهو واحد من 26 مرشحاً حازوا موافقة مبدئية على ترشحهم في الانتخابات المقررة في 15 سبتمبر المقبل وقال مسؤول قضائي إنّ مذكرة توقيف صدرت بحق القروي الذي يمتلك أيضاً قناة «نسمة الفضائية» وشقيقه غازي بتهم تبييض الأموال. ووجهت التهمة إلى القروي بتبييض الأموال وجُمّدت ممتلكاته وأصوله ومنع من السفر. وقررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري منع 3 مؤسسات إعلامية بينها قناة نسمة من تغطية الحملات الانتخابية بسبب قيامها ببث «غير قانوني».

ويواجه القروي اتهامات باستخدام قناته لتعزيز طموحاته السياسية. وأثار إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية قلق دوائر الحكم إلى حد أقر البرلمان تعديلاً للقانون الانتخابي تقدمت به رئاسة الحكومة، ينصّ على رفض وإلغاء ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة على الأحزاب السياسية خلال العام الذي يسبق الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية، غير أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي لم يوقع على تعديل القانون.