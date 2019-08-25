انطلاق المرحلة الرابعة لـ«إرادة النصر» في الأنبار

المصدر: بغداد، أنقرة -البيان، وكالات

في انتهاك جديد للسيادة العراقية، أطلقت تركيا عملية جديدة ضد أكراد شمالي العراق في حين أعلنت القوات العراقية انطلاق المرحلة الرابعة لعملية إرادة النصر، لتطهير مناطق وصحراء الأنبار.



وأعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق المرحلة الرابعة لعملية إرادة النصر، لتطهير مناطق وصحراء الأنبار.وقالت الخلية في بيان، تلقت «البيان» نسخة منه، إنه «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبعد أن حققت المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر أهدافها المرسومة بدقة ونجاح، انطلقت، المرحلة الرابعة من هذه العملية فجر أمس، لتفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الأنبار ضمن هذه العملية من بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية».



وأضافت أنها «ستكون بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة والحشد العشائري وقيادة عمليات الأنبار المتمثلة بفرقة المشاة الأولى ولواء مغاوير قيادة العمليات والحشد العشائري وقيادة محور الحشد في الأنبار ومحور غرب الأنبار ومديرية شرطة الأنبار وقيادة حرس الحدود الخامسة، وبدعم وإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي، حيث سيتم نشر النتائج لاحقاً».

على صعيد آخر، نقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان لوزارة الدفاع التركية أن «عملية المخلب الثالثة» انطلقت في شمال العراق بهدف تأمين الحدود وتدمير مخابئ المتشددين وملاجئهم، في منطقة سينات وهفتانين- شمال العراق» على حد تعبير البيان.