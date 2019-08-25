بدء العمليات المشتركة بشأن المنطقة الآمنة في إدلب

المصدر: عواصم-البيان، وكالات

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، أن مركز العمليات المشتركة مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في إدلب شمال غربي سوريا، بدأ عملياته بشكل كامل فيما تعهّد أكراد سوريا ببذل كل الجهود لإنجاح مساعي واشنطن وأنقرة بشأن إقامة هذه المنطقة، وهو ما أكدته قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بأنها ستبذل كل ما بوسعها لإنجاح الجهود، التي تقوم بها الولايات المتحدة في هذا الشأن.



وجاء في خبر عاجل لوكالة الأناضول التركية للأنباء، أن «وزير الدفاع التركي يعلن بدء مركز العمليات المشتركة حول المنطقة الآمنة بسوريا العمل بطاقة كاملة، وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانياً». وذكرت الوكالة الحكومية نقلاً عن أكار، أن «أولى الطلعات المشتركة للمروحيات مع الولايات المتحدة جرت أمس، كما تم البدء بتدمير مواقع وتحصينات المتشددين» على حد قوله. وأضاف أكار: «سنستخدم حقنا في الدفاع المشروع حتى النهاية، في حال أي هجوم ضد نقاط مراقبتنا أو وجودنا في إدلب».



وفي الإطار ذاته، تعهد أكراد سوريا، ببذل كل الجهود لإنجاح مساعي أنقرة وواشنطن بشأن إقامة «منطقة آمنة» شمالي سوريا، على طول الحدود مع تركيا.

وتوصلت الولايات المتحدة وتركيا الشهر الجاري، بعد جولات من المحادثات الثنائية، إلى اتفاق على إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، والحدود التركية، على أن يتم تنفيذه بشكل تدريجي.



دعم كردي



وقال القائد العام لـ«قسد» مظلوم عبدي، في كلمة خلال المؤتمر السنوي لقواته في الحسكة (شمال شرق): «نعلن أننا سنبذل كل جهودنا من أجل نجاح الجهود المبذولة لتحقيق التفاهم أو التوافق مع تركيا والجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة، من أجل إنشاء المنطقة الآمنة».



وتابع: «اليوم هناك نوع من التفاهم واتفاق مبدئي حول ترسيخ الأمن والاستقرار على حدودنا. ومن جهتنا كوننا قوات سوريا الديمقراطية سنكون طرفاً إيجابياً لنجاح هذه العملية». وبحسب بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السابع من شهر أغسطس الجاري، أعلنت أنقرة أنه ستتم إقامة مركز عمليات مشترك في تركيا، بهدف «تنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة» بالتعاون مع واشنطن.



وحشدت القوات السورية، أمس، تعزيزات عسكرية شمال مدينة خان شيخون الاستراتيجية في جنوب إدلب، في محاولة لمواصلة تقدمها في المنطقة، غداة تمكنها من تطويق نقطة مراقبة تركية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



تطهير خان شيخون



وأعلنت القيادة العامة للجيش لاحقاً تطهير خان شيخون وبلدات ريف حماة الشمالي من المتشددين. وسيطرت القوات الحكومية، أول من أمس، على كل البلدات والقرى التي كانت تحت سيطرة فصائل المعارضة في ريف حماة الشمالي، بعد تقدمها جنوب خان شيخون، التي سيطرت عليها بالكامل الأربعاء الماضي.



وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «تحشد سوريا قواتها شمال خان شيخون، تمهيداً لمواصلة تقدّمها باتجاه منطقة معرّة النعمان». إلى ذلك، أفاد تقرير منظمة حقوقية بمقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين أمس جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة المربع الأمني بحي القصور في إدلب.