العراق: نرفض أن نكون ساحة صراع وتناحر

المصدر: بغداد-كونا

أعرب الرئيس العراقي برهم صالح أمس عن رفضه أن تتحول بلاده إلى ساحة صراع وتناحر بين الدول.جاء ذلك أثناء لقاء صالح بكل من رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري كل على انفراد.

ونقل بيان رئاسي عن صالح قوله إنه يرفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات ويسعى للنأي بالبلد عن أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي دولة من دول الجوار والمنطقة.

ودعا إلى ضرورة الالتزام بموقف الدولة العراقية بمختلف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية الرافض مبدأ الحرب وعدم القبول بأن تكون البلاد ساحة صراع وتناحر للدول الأخرى والالتزام بالعمل المشترك من أجل السلام والتنمية والتقدم والتعاون الإقليمي.