الطراونة: حل الأزمة في سوريا سياسي

المصدر: عمّان ـ وكالات

جدد رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.

وقال الطراونة خلال لقائه القائم بأعمال سفارة سوريا في عمّان د. شفيق ديوب إن ما يربط الأردن بالشقيقة سوريا من تاريخ وعلاقات وروابط مشتركة يؤكد ضرورة البحث عن الأمور المشتركة بين البلدين والدفع بها قدماً مجدداً التأكيد على موقف الأردن الداعي إلى الحل السياسي للأزمة في سوريا بما يحفظ وحدتها ويضمن عودة المهجرين بفعل الإرهاب إلى بلادهم.

وحول إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان السوري المحتل قال الطراونة إن الأردن اتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً بهذا الشأن وهو يعتبر أن الجولان أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة. بدوره، أكد ديوب حرص بلاده على تطوير العلاقات السورية الأردنية وتعميقها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين. وشدد ديوب على أن الإنجازات والانتصارات التي يحققها الجيش السوري جعلت الأوضاع في البلاد أكثر استقراراً بما يتيح عودة المهجرين الآمنة إلى بلادهم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة السورية اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم.