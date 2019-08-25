مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة العراقية

المصدر: بغداد- د.ب.أ

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى العراقية، أمس، بمقتل ثلاثة عناصر شرطة، بينهم ضابط وإصابة شرطييْن بجروح متفاوتة في انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل (400 كيلو متر شمال بغداد).

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى: إن انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة تقل عناصر الشرطة المحلية في قرية الحاج علي ضمن ناحية القيارة (60 كيلو متراً جنوب الموصل) ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم بينهم ضابط برتبة مقدم وإصابة اثنين آخرين. وأوضح أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى، والقتلى إلى الطب العدلي في الموصل. و لا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطاً لخلايا تنظيم داعش، التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في معظم مناطق البلاد.