بغداد تحض واشنطن على تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية

المصدر: بغداد - وكالات

استدعى وزير الخارجيّة العراقية محمد علي الحكيم القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى بغداد براين مكفيترز؛ لإبلاغه بضرورة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في الجوانب الأمنية والاقتصادية.

وذكرت الخارجية العراقية، في بيان أنه تمت مناقشة آخر المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتعاون الاستخباري والعسكري ومحاربة الإرهاب بموجب أولويات العراق ورؤية القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وخلال اللقاء، أكد الحكيم أن بلاده ملتزمة بمبدأ حسن الجوار مع جيرانه، وبما يحفظ أمن العراق والمنطقة، وأن بغداد ليست ساحة للنزاع والاختلاف بل للبناء والتنمية.

وأوضح الحكيم، أن الحكومة العراقية تضع كل الخيارات الدبلوماسية والقانونية في مقدمة أولوياتها لمنع أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي، وبما يصون أمن وسيادة العراق وشعبه.