عون: لبنان متمسّك بعودة كريمة للنازحين السوريين

أعلن الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، تمسك بلاده بالعودة الكريمة للنازحين السوريين، مستغرباً استمرار تجاهل المجتمع الدولي لضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وأشار عون خلال لقائه، أمس، وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى أنّ استمرار تجاهل المجتمع الدولي لضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم يطرح علامات استفهام كثيرة حول الأسباب، معتبراً أنّ الهاجس المشترك للبنان وتركيا يبقى عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم. وأكد عون أنّ تقديم مساعدات دولية للنازحين في أرضهم يشكل حافزاً مهماً لهذه العودة، مضيفاً: «الذين عادوا من لبنان إلى سوريا حتى الآن بإشراف الأمن العام اللبناني، لم يتعرضوا لأي مضايقات، وإن عمليات العودة سوف تستمر تباعاً». وشدد عون على علاقات التعاون القائمة بين لبنان وتركيا في مختلف المجالات.

وكان وزير الخارجية التركي قد قال بعد لقائه نظيره اللبناني جبران باسيل أول من أمس في بيروت، إنّ عودة النازحين السوريين تتطلب تعاون المجتمع الدولي، كما تتطلب إعطاءهم الثقة. يذكر أنّ لبنان استقبل قرابة مليون ونصف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلادهم. بيروت - د.ب.أ