أمريكا تحضّ كندا على إعادة متطرّفيها من سوريا

المصدر: أوتاوا - أ.ف.ب

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أوتاوا إلى إعادة المتطرّفين الكنديين المعتقلين في سوريا. وأعلن بومبيو في مقابلة مع قناة «سي.بي.سي» العامة خلال زيارة لأوتاوا: «كنا في غاية الوضوح مع الحكومة الكندية، نود أن يستعيدوا رعاياهم، نريد أن يستعيد كل بلد رعاياه المسجونين حالياً في سوريا بعد أن قاتلوا في صفوف تنظيم داعش، من الضروري القيام بذلك».

وتأتي هذه التصريحات بعد يومين على إعلان وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل، أن حكومته لا تنوي مساعدة جاك ليتس المسجون في سوريا بعد الانضمام إلى تنظيم داعش، للعودة إلى كندا ليحاكم فيها.

وقال الوزير الكندي: «ليس لدينا أي واجب لتسهيل عودته، ولا ننوي بتاتاً تسهيل عودته». ووفق منظمة «أسر ضد التطرف العنيف» غير الحكومية، تعتقل قوات سوريا الديمقراطية 25 كندياً.

يذكر أنّ هناك 12 ألف أجنبي بينهم أربعة آلاف امرأة و8 آلاف طفل في مخيمات قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا يخضعون لحراسة مشددة. وانتقد الأكراد مراراً تردد الدول الأوروبية في استعادة رعاياها.