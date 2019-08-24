الجيش الليبي يستهدف مخازن الميليشيات في مصراتة

المصدر: طرابلس - وكالات

نفذت قوات السلاح الجوي الليبي أمس، ضربات عدة استهدفت مخازن أسلحة وذخائر للميليشيات في مصراتة.

وقال العميد خالد المحجوب مدير المركز الإعلامي لعمليات الكرامة بالجيش الليبي إن مقاتلات السلاح الجوي الليبي استهدفت ودمرت عدداً من تمركزات الميليشيات الإجرامية في مدينة غريان، جنوب طرابلس، أمس إضافة إلى استهداف تمركز في منطقة غوط الريح وتدميره عصراً.

وأشار المحجوب إلى أن القوات المسلحة تصدت أول من أمس لهجوم «يائس» من الميليشيات بمحاور طرابلس وكبدتها خسائر بالأرواح والمعدات.

على صعيد آخر، أعلن المحجوب أن عدداً من الإرهابيين والمرتزقة الأجانب وصلوا إلى مطار مصراتة الليبي للمشاركة في صفوف ميليشيات طرابلس ضد الجيش الليبي، أمس.

وأوضح المحجوب في تصريحات خاصة لـ«العين الإخبارية» أن عدداً من المرتزقة والإرهابيين الذين ترسلهم تركيا لدعم الميليشيات وصلوا إلى مطار مصراتة شرقي طرابلس. وأضاف أن المرتزقة وصلوا عبر شركة طيران الأجنحة المملوكة للإرهابي عبدالحكيم بلحاج قادمين من أنقرة.