خالد بن أحمد: دماء الشهداء لا تمحوها بيانات النكران

المصدر: عدن - البيان

أشاد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، بالتضحيات الإماراتية في اليمن، قائلاً إن دماء الشهداء لا تمحوها البيانات الناكرة لها، في وقت أكدت قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، أن افتعال الأزمات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الشعب اليمني مع الشركاء في التحالف العربي لا يخدم سوى المخطط الإيراني التدميري المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية، فيما استجاب المجلس الانتقالي الجنوبية لدعوة السعودية وأعلن عن وقف إطلاق النار في شبوة.

وأكد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن «الموقف الأصيل ودماء الشهداء لا تمحوها البيانات الناكرة لها». وأضاف في تغريدة على تويتر تحت وسم #الامارات_سند_وعزوة: «رحم الله شهداء الإمارات في اليمن».

تضحيات الإمارات

في الأثناء، أشادت قيادة القوات المشتركة في بيان صدر عنها بالدور الريادي والمحوري الذي لعبته وتلعبه دولة الإمارات في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة، المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأكد بيان قيادة القوات المشتركة بأن التضحيات الجسيمة التي اجترحتها دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، ستظل محل إكبار الشعب اليمني قاطبة، حيث امتزج الدم الإماراتي بالدم اليمني في سهول وجبال يمننا الغالي في معركة الدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التمدد الإيراني الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وسلمها الاجتماعي والسيطرة على الممرات المائية العربية.

وجددت القيادة التأكيد على أن ما تتعرض له دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من حملة مغرضة تهدف إلى تشويه دور دول التحالف العربي كاملة بقيادة المملكة العربية السعودية، لا يعبر عن موقف الشعب اليمني وقواه الوطنية الواقفة في متاريس الدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية.

تاريخ

وقالت إن الشعب اليمني سيسجل في أنصع صفحات تاريخه الموقف القومي والأخوي المشرف الذي انتهجته دولة الإمارات، وستظل الأجيال اليمنية المتعاقبة محتفظة بهذا الجميل الذي لا ينكره إلا جاحد.

ودعت القوات المشتركة كل القوى السياسية في الساحة الوطنية إلى تحكيم العقل وتغليب مصالح الشعب اليمني على المصالح الحزبية الضيقة، وعدم التفريط بالشركاء الحقيقيين الذين لم يتخلوا عن اليمن في أشد مراحل محنته ولبوا نداء الشعب اليمني وسخروا كل إمكانياتهم من أجل القضاء على الانقلاب الكهنوتي الحوثي المدعوم إيرانياً.

استجابة

إلى ذلك، ذكرت قناة «العربية» أن المجلس الانتقالي أعلن وقف إطلاق النار في شبوة اليمنية استجابة لدعوة السعودية. كما أفادت بأن وفد المجلس الانتقالي غادر جدة، حيث تم الاتفاق على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. وقالت المصادر إن المجلس الانتقالي استجاب لدعوة السعودية لوقف إطلاق النار في شبوة، والالتزام بالحوار كوسيلة لحل أي خلاف مع الشرعية. كما تم الاتفاق -وفق المصادر - على استمرار الحوار خلال الأيام المقبلة بهدف استكمال الاتفاق وإيجاد حل للخلاف مع الحكومة الشرعية.