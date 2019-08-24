2726 انتهاكاً حوثياً في محافظة صنعاء

المصدر: عدن - البيان

أعلن الجيش اليمني، أنه تمكن بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم، بعد معارك شرسة، وفيما تواصل الميليشيا قصفها للمواقع المدنية في الدريهمي، كشف تقرير حقوقي يمني أن ميليشيا الحوثي الإيرانية،ارتكبت خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مديريات محافظة صنعاء.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان مقتضب، أنه تمكن بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية من تحرير آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء، كما تم بحسب البيان تحرير جبل الغنيمي في ذات الجبهة. وأوضح أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه منطقة الكحل، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا.

وتخوض قوات الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية، معارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء. وتسيطر قوات الشرعية اليمنية على غالبية أجزاء مديرية نهم التي تتجاوز مساحتها 1841 كلم مربع (أربعة أضعاف مساحة العاصمة أي أنها أكبر بأربع مرات من مساحة العاصمة ذاتها)، وتتميز جغرافيتها بسلاسل جبلية وعرة تطل مباشرة على العاصمة.

وتحاذي «نهم» مديرية أرحب، البوابة الشمالية للعاصمة (تشكلان معاً ثلث محافظة صنعاء بأكملها)، ومحافظتي مأرب والجوف (شمال شرق صنعاء)، ومديرية بني حشيش، أولى مناطق العاصمة، وبموقعها الاستراتيجي الهام، يرى مراقبون عسكريون أن استكمال تحريرها سيكون معركة «صنعاء» الأخيرة ضد ميليشيا الحوثي.

في الأثناء واصلت الميليشيا الحوثية قصفها للمواقع والأعيان المدنية بمديرية الدريهمي وأمطرت أمس بحسب مواقع إخبارية الميليشيا بعشرات القذائف المدفعية المديرية الواقعة جنوب مدينة الحديدة غربي اليمن لتسقط عدة مناطق مدنية متفرقة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن الميليشيا قصفت بعدد من قذائف الهاون عيار 120 مواقع عدة شرق المديرية. فيما أكدت المصادر تعرض مناطق متفرقة جنوب المديرية للقصف العشوائي بعشرات القذائف المدفعية الثقيلة، فيما استهدفت الميليشيا مناطق سكنية بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط من عيار 23 بشكل مكثف ومستمر.

إلى ذلك فضح تقرير حقوقي الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا في محافظة صنعاء وطبقاً للتقرير الصادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان: فإن الانتهاكات تنوعت بين 19 حالة قتل عمد و 29 حالة إصابة و 266 حالة اختطاف و 110حالات تعذيب وإخفاء قسري وتجنيد 162 طفلاً دون السن القانونية و 238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، إضافة إلى تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصاً من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

ووثق التقرير لـ 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة تمثلت بنهب واقتحام منازل، وسطو على أراضي المواطنين، ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة، وبين التقرير: أن 724 حالة انتهاك صنفت كعقاب جماعي مارسته الميليشيا الحوثية ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة.

دعوة

دعا معدو التقرير المجتمع الدولي للتدخل السريع والعاجل لوقف الانتهاكات الحوثية بحق المواطنين، واتخاذ جميع التدابير الممكنة والعاجلة لحماية المدنيين والضغط على المنتهكين لوقف انتهاكاتهم.